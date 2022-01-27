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Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı - Son Dakika

Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı

27.01.2022 09:53
Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde odun keserken ayağına kesen hastaya paletli ambulans 6 saatte ulaştı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde odun keserken ayağına kesen hastaya paletli ambulans 6 saatte ulaştı.

Gerger ilçesi Çamiçi köyüne bağlı Şengil mezrasında, Osman Gürbüz (60) isimli şahıs, odun kesirken baltayı sol ayağına vurdu. Baltanın isabet etmesiyle yaralanan Osman Gürbüz'ün yakınları 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Yollarda yaklaşık 1 metre kar olması nedeniyle İl Özel İdare ekipleri ve paletli ambulans yola çıktı.

Önde iş makinesi ardında ise paletli ambulans, 21 kilometre uzaklıktaki hastaya yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda ulaşabildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs paletli ambulansa bindirilerek Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı
Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı
Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı

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Osman Gürbüz, 112 Acil, Adıyaman, Ambulans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı - Son Dakika
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