Sarıyer'de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika

Sarıyer'de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

03.04.2021 12:03

Baltalimanı'nda bulunan Polis Evi Şube Müdürlüğünde yangın çıktı.

Baltalimanı'nda bulunan Polis Evi Şube Müdürlüğünde yangın çıktı. Polis evindeki vatandaşlar tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan binadan tahliye edilen bir vatandaş ise, "Korktuk, hemen dışarı çıktık" dedi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis Evi Şube Müdürlüğü binasının üst katındaki restoran bölümünün ızgarası bir anda alev aldı. Alevler yükselerek bacayı sarınca restoran personelleri yangın tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler bacadan çıkıp çatının bir bölümüne de sıçrayınca çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. O sırada restoranda oturan vatandaşlar da hızlıca tahliye edildi. Kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası vatandaşlar ve personel rahat bir nefes aldı.

"Korktuk, hemen dışarı çıktık"

Yangının kendilerine büyük korku yaşattığını söyleyen Mehmet Kara, "Yukarıda oturuyorduk. Izgaranın ateşini fazla atmışlar sanırım, yukarı taştı. Yukarı taşınca yangın söndürücüyle müdahale etmeye çalıştılar ama yeterli olmadı. Sonra da bizi dışarıya tahliye ettiler. Birden bire yangın çıkınca ne yapacağımızı şaşırdık. Korkmaz olur muyuz hiç, hemen dışarı çıktık" diye konuştu.

"Bir anda alev aldı"

Yangının çıktığı anı gördüğünü söyleyen Canan Yılmaz, "Kahvaltı için yukarıdaydık. Bir anda ızgara bölümü alev aldı. Önce aldırmadık, küçük bir şey sandık. Sonra dumanları oradaki paniği görünce aşağı indik. Aşağı indiğimizde yangının daha da büyüdüğünü gördük. Rüzgarın etkisiyle bayağı alev aldı. Gözümün önünde oldu her şey. Benim gördüğüm kadarıyla ızgaraya karton atıldı ve sonrasında alev aldı" dedi. - İSTANBUL

Sarıyer'de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi
Sarıyer'de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi
Sarıyer'de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi
Sarıyer'de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi
Sarıyer'de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de polis evinde korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika


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