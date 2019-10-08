Son Dakika Haberleri: Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı

Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı

1 saat önce

BURSA'da, camını satır ve balta ile kırarak girdikleri kuyumcudan 75 bin TL değerinde altın çalıp, kaçan 2 soyguncu yakalandı.

Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

BURSA'da, camını satır ve balta ile kırarak girdikleri kuyumcudan 75 bin TL değerinde altın çalıp, kaçan 2 soyguncu yakalandı.

Olay, geçen cumartesi gecesi Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan Muhtar Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, kepengini açtıkları kuyumcuya, camı satır ve balta ile kırıp, girdi. Atınları yanlarında getirdikleri çuvala dolduran ikili, vatandaşların kendilerini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelerek araştırma başlatan polis, 75 bin TL değerinde altın çalındığını belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, daha önceden hırsızlık suçundan kayıtları bulunan H.E. ve E.D. olduğunu tespit etti.

İki şüpheli Nilüfer ilçesinde saklandıkları evde, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı. Üzerlerinden 5 bin TL çıkan soyguncular gözaltına alındı. İkili, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, bulunan altınlar kuyumcuya verilmek üzere Kuyumcular Odası Başkanlığı'na teslim edildi.

Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı
iPhone'nun yeni modellerini Türkiye pazarındaki fiyatları sızdırıldı Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı 1 milyon TL'lik soruyu bilen Arda Ayten: Tanımadığım bir sürü akrabam çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:52:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]