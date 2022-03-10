Balta ve sopa ile saldırdıkları kişiyi ağır yaraladılar - Son Dakika
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Balta ve sopa ile saldırdıkları kişiyi ağır yaraladılar

10.03.2022 20:28
Balta ve sopa ile saldırdıkları kişiyi ağır yaraladılar

Karabük'te bir kişiyi evinin önünde balta ve sopa ile saldırarak ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı.

Karabük'te bir kişiyi evinin önünde balta ve sopa ile saldırarak ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı.

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, S.A. (36) isimli şahıs evinin önünde baltalı ve sopalı saldırıya uğradı. Aldığı darbeler ile yerde kanlar içinde kalan vatandaş ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen E.K., G.Ö. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Balta ve sopa ile saldırdıkları kişiyi ağır yaraladılar

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Karabük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balta ve sopa ile saldırdıkları kişiyi ağır yaraladılar - Son Dakika


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