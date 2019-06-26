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Baltacı, basın toplantısı düzenledi

34 dakika önce

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, basın toplantısı düzenledi.

Baltacı, basın toplantısı düzenledi, System.String[]
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, basın toplantısı düzenledi.
Baltacı, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin önünde önemli sorunlar bulunduğunu söyledi.
İşsizliğin önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Baltacı, "Kastamonu'da 2017 yılında 10 bin 183 olan kayıtlı işsiz sayısı, 2018 yılında 4 bin 348 artarak 14 bin 531'e yükseldi. Kastamonu'nun, Sağlık Bakanlığı Personel Dağıtım Cetveline göre uzman tabip eksiği 104'e çıktı. Aktif olarak görev yapan toplam uzman tabip sayısı dikkate alındığında Kastamonu maalesef 81 il arasında 68'inci sırada yer alıyor." dedi.
Türkiye'nin son 5 yılda yedi seçim geçirdiğini aktaran Baltacı, "23 Haziran seçimleri şunu net bir şekilde gösterdi. Biz kutuplaşmak istemiyoruz, biz ayrışmak istemiyoruz, biz sorunlarımızın çözümünü istiyoruz. Bu seçimde halk iktidara, bu sorunları tek başına çözemiyorsan muhalefetle birlikte sorunların çözümü için harekete geç demiştir." diye konuştu.
CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin de herkesin görevinin başına dönmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir an önce belediye başkanları, siyasetçiler, toplumun bütün kurumları görevinin başına dönmelidir. Kastamonu için kaybedilecek bir dakika bile yoktur. Kastamonu'nun sorunları da çok büyüktür. Bu seçimlerin, başta iktidar partisi olmak üzere Kastamonu'da görev yapan, bütün siyasiler içinde bir diyalog kapısının açılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:32 Kaynak: AA
Hasan Baltacı, Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Kastamonu, Güncel
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