Baltacı, Hanönü'de Vatandaşla Buluştu

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Hanönü ilçesini ziyaret etti.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Hanönü ilçesini ziyaret etti.



CHP İlçe Başkanı Çetin Metin Karakoç, CHP Belediye Başkan adayı Yılmaz Karakoç ve partililer tarafından karşılanan Baltacı, parti binasında partililerle bir araya geldi.



Daha sonra esnaf ve kurumları ziyaret eden Baltacı, ilçede faaliyet gösteren özel bakır madeni fabrikasını da gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Baltacı, Hanönü'nün gelişen, büyüyen bir ilçe olduğunu belirterek, "Bu topraklarda yetişen her ürün bizim alın terimizdir. Bu kentin bakırı, kendiri, pancarı, buğdayı bizim geleceğimizdir." dedi.

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