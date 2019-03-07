Son Dakika Haberleri: Baltalı Cinayet Sanığına Tahrik İndirimiyle 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Baltalı Cinayet Sanığına Tahrik İndirimiyle 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evine gelerek para isteyen Seçkin Memiş'i (45) başına ve sırtına baltayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Burhan Tutal (44), tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Baltalı Cinayet Sanığına Tahrik İndirimiyle 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evine gelerek para isteyen Seçkin Memiş'i (45) başına ve sırtına baltayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Burhan Tutal (44), tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

Olay, İnegöl'ün Hocaköy Mahallesi'nde 30 Nisan 2018 günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Seçkin Memiş, çiftçilik yapan Burhan Tutal'ın evine geldi. Kapıda karşılaştığı Tutal'dan para istedi. Tutal, para vermeyi reddedince de ikili arasında kavga çıktı. Burhan Tutal, kapı girişinde duran baltayı alıp, Seçkin Memiş'e vurmaya başladı. Başına ve sırtına aldığı darbeler ile ağır yaralanan Memiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Burhan Tutal, tutuklandı.

'Kasten adam öldürme' suçundan hakkında dava açılan Burhan Tutal, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, "Olaydan önce de gelip para istemişti. 100 lira verdim. Ardından yine istedi, yine 100 lira verdim. Benden sürekli para istiyordu. Olay günü kapımı çaldı, kapıyı açtığımda boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltayı alıp, iki kez savurdum. Yere düştü. O sırada, 'Komşular yetişin, gaspçıyı vurdum' dedim. Öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum" dedi.

Öldürülen Seçkin Memiş'in ağabeyi Vedat Memiş ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, tutuklu sanık Burhan Tutal'a tahrik indirimi uygulayarak, 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yöneticiliği Bırakıp 'Süt Taksi'yi Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor Sır Gibi Ölüm! Rezidansın 15. Katından Atlayarak İntihar Etti

Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı Bakan Pakdemirli: 92 Projeye 11 Milyon TL Destek Ödenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 19:02:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baltalı Cinayet Sanığına Tahrik İndirimiyle 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]