Baltalı cinayete ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası istendi - Son Dakika

Baltalı cinayete ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası istendi

Baltalı cinayete ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası istendi Bursa'da fabrika bekçisi Süleyman Kıran'ı evinde baltayla öldürüp 750 lirasını aldığı iddiasıyla 'tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından tutuklanan Cevdet Uçar için savcı, mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet ve...

Baltalı cinayete ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası istendi

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BURSA - Bursa'da fabrika bekçisi Süleyman Kıran'ı evinde baltayla öldürüp 750 lirasını aldığı iddiasıyla 'tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından tutuklanan Cevdet Uçar için savcı, mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

Olay, 2018 yılı şubat ayında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran, evinde baltayla başına vurularak öldürüldü. Kıran iş yerine gitmeyince, durumdan şüphelenen mesai arkadaşları evine geldi. Kıran'ın cesediyle karşılan arkadaşları, polise haber verdi. Polis, olayla ilgili inşaat işçisi Cevdet Uçar'ı gözaltına aldı. Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Uçar'ın, ayakkabısında da Kıran'ın kan izine rastlandı. Uçar'ın, Kıran'ı öldürdükten sonra cebinden aldığı 750 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven toprağa gömülü bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cevdet Uçar, tutuklandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis istemi ile açılan davanın 11. duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Cevdet Uçar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.

"Kardeşimi emekli ikramiyesinden kalan parayı almak için öldürmüştür"

Duruşmada ifade veren maktulün ablası müşteki Suzan Göksan, sanığın, dayılarının damadı olduğunu ve kardeşinin olay tarihinden önce evinin inşaat işini sanığa verdiğini söyledi. Kardeşiyle Cevat Uçar'ın bu iş için 26 bin TL'ye anlaştıklarını belirten Göksan, "Yabancı kazanacağına akrabamız kazansın diyerek bu işi ona vermişti. Sanığa olan tüm borcu ödemişti, kendisine bir borcu kalmamıştı. Kardeşim Süleyman, olay tarihinden önce emekli olmuş ve 50 bin lira emekli ikramiyesi almıştı. Bu emekli ikramiyesinden 26 bin TL'yi sanığa ödemişti. Geri kalan 24 bin ile de ev eşyaları alacaktı. Anladığım kadarıyla sanık, emekli ikramiyesinden kalan bu parayı kardeşimden alabilmek için onu öldürmüştür. Bunun dışında kardeşimi öldürmesini gerektiren aralarında herhangi bir anlaşmazlık, husumet, alacak verecek ilişkisi kalmamıştı. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Baltayla öldürdü

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tüm belgeler birlikte değerlendirildiğinde sanığın olay tarihinde ekonomik açıdan sıkıntıda olduğu ve maktul Süleyman Kıran'ın tazminat olarak aldığı nakit paralar olduğunu bildiğini, Kıran'ı öldürerek söz konusu paraları ele geçirmeyi amaçladığını, amacı doğrultusunda da olay günü maktulün evinin önüne giderek saklandığını, elindeki baltanın künt kısmı ile maktule vurarak onu öldürdüğünü ve üzerinde bulunan 750 TL'yi alarak olay yerinden ayrıldığını belirterek, bu şekilde 'tasarlayarak adam öldürme', 'bir suçu gizlemek amacıyla öldürme' ile 'gece vakti konutta silahla yağma suçları'nı işlediğinin anlaşıldığını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapmak üzere süre verilmesini talep eden sanık Uçar, "Ayrıca adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baltalı cinayete ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası istendi - Son Dakika
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