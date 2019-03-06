Son Dakika Haberleri: Baltalı Kablo Hırsızlarını Yakalandı

Baltalı Kablo Hırsızlarını Yakalandı

59 dakika önce

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından eski stadyum alanına yapılan Kentpark'ın elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baltalı Kablo Hırsızlarını Yakalandı, System.String[]
Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından eski stadyum alanına yapılan Kentpark'ın elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 5 gün önce gece saatlerinde Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından eski stadyumun bulunduğu alana yapılan Kentpark'ın aydınlatılması için kullanılacak olan elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi, çevreden geçenler tarafından fark edilerek yanlarında getirdikleri aletleri bırakarak olay yerinden kaçmıştı.

Mobese ve güvenlik kameraları inceleyen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö. ve M.N. isimli şahısları yakalayarak göz altına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sungurlu Cezavine gönderildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Sungurlu, 3. Sayfa
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