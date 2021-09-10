BALTALI 'PARK YERİ' KAVGASINDA SON TUTUKLU SANIK DA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'da geçen yıl park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın balta ile kavgaya dönüşmesi olayına ilişkin 15 yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Cemal Özçelik, "Ben korkutma amacıyla bir hamle yaptım ancak yaralamaya neden oldum" dedi. Mahkeme heyeti 3 sanıklı davada tek tutuklu bulunan Cemal Özçelik'in de tahliyesine karar verdi.

Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemal Özçelik, SEGBİS ile katılırken tutuksuz sanıklar Murat ve Mesut Özçelik, ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Cemal Özçelik, "Bugüne kadar hiçbir suç işlemedim, bu olaylar çıkmasın diye kendi evimizi müştekilerin olduğu yerden taşıdık. Müşteki tarafın ağabeyime yönelik eylemleri nedeniyle olaya dahil oldum. Ben korkutma amacıyla bir hamle yaptım ancak yaralamaya neden oldum. Tahliyemi talep ediyorum " dedi.

Duruşmadaki savunmasında sanık Mesut Özçelik, "Olay nedeniyle pişmanım, bize hakaret edip saldırdıkları için kendimizi korumak zorunda kaldık. Müştekilerin ettikleri hakaretler kabul edilebilecek gibi değildi. Olayda kullanılan aletler tüm hurdacıların kullandığı aletlerdendir, sopa denilen de tahta parçasıdır, beraatimi istiyorum" dedi.

Diğer sanık Murat Özçelik ise, "İstemeden de olsa böyle bir olaya karıştığım için pişmanım. Karşı tarafın küfretmesi neticesinde olay gerçekleşmiştir. Diğer kardeşlerim beni kurtarmak için kavgaya dahil oldular. Bana yardım etmeselerdi ben şu an mezardaydım" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Cemal Özçelik'in adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Avcılarda 18 Ekim 2020'de meydana gelen olayda Cemal Özçelik baltayla, diğer iki şüpheli ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darp etmişti. Olayda Mevlüt Çakır ağır yaralanmıştı, tutuklanan üç kardeş hakkında ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.