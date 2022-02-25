Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)

25.02.2022 15:13
Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)

O ANLAR KAMERADAAydın'ın İncirliova ilçesinde İlke Kuleli'nin, boşandığı İsmail Demirci'nin baltalı saldırısına uğramasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İlke Kuleli'nin, boşandığı İsmail Demirci'nin baltalı saldırısına uğramasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Demirci'nin saldırısı sırasında markette yaşanan panik ve müşterilerin kaçışması yer aldı. Demirci'nin saldırı sonrası markette gezindiği ardından bir elinde sigara diğer elinde baltayla çömelip beklediği ve bu arada raftan su alıp, içtiği anlar da görüntülerde yer aldı. Marketin önünde toplanan kalabalık ve polisin olay yerine gelmesi de kameraya yansıdı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)
Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)
Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)
Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)
Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)
Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)
Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)
Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2)
YORUMLAR
500
BALTALI SALDIRIDA 5 PARMAĞI KOPAN İLKE ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİĞİNİ BİLİYORDUM BALTALI SALDIRIDA 5 PARMAĞI KOPAN İLKE ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİĞİNİ BİLİYORDUM Son dakika gündem: Aydın'da büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Aydın'da büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

İsmail Demirci, İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2) - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 2. Dünya Savaşı'nda annesi şans eseri hayatta kaldı! Bu hikayeden Putin doğdu
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:19 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:26:41. #1.11#
SON DAKİKA: Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement