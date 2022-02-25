Baltalı saldırıda 5 parmağı kopan İlke: Öldürmek için geldiğini biliyordum (2) - Son Dakika

O ANLAR KAMERADA

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İlke Kuleli'nin, boşandığı İsmail Demirci'nin baltalı saldırısına uğramasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Demirci'nin saldırısı sırasında markette yaşanan panik ve müşterilerin kaçışması yer aldı. Demirci'nin saldırı sonrası markette gezindiği ardından bir elinde sigara diğer elinde baltayla çömelip beklediği ve bu arada raftan su alıp, içtiği anlar da görüntülerde yer aldı. Marketin önünde toplanan kalabalık ve polisin olay yerine gelmesi de kameraya yansıdı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,