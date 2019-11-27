Son Dakika Haberleri: 'Baltalı sürücü'ye 10 ay hapis cezası
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'Baltalı sürücü'ye 10 ay hapis cezası

6 saat önce

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne balta sallayarak tehdit ettiği iddiası ile tutuksuz yargılanan otomobilin sürücüsü Murat Okuyucu, "Trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Baltalı sürücü'ye 10 ay hapis cezası, System.String[]
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne balta sallayarak tehdit ettiği iddiası ile tutuksuz yargılanan otomobilin sürücüsü Murat Okuyucu, "Trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Murat Okuyucu katıldı. Savunmasını kendi yapacağını söyleyen Murat Okuyucu, avukat istemediğini beyan etti. Suçlamaları kabul etmeyen Okuyucu, olay günü bir aracın kendisini sıkıştırdığını, sürücüsünün de kendisine küfür ettiğini savundu. Bunun üzerine aracında bulunan baltayı gösterdiğini söyleyen Okuyucu, "Baltayı sadece salladım. Sonra da kendi istikametinden devam ettim" dedi.

10 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Trafik güvenliğine tehlikeye sokmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Mayıs 2019 tarihinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde otomobiliyle seyir halindeki Murat Okuyucu'nun, kendisini sıkıştıran kamyonet sürücüsüne aracında bulunan baltasını salladığı, kamyonet sürücüsünü tehdit ettiği, plakası tespit edilemeyen bu kamyonetin sürücüsünün tespit edilemediği belirtiliyor.

Kamyonet sürücüsü tespit edilemediği için şüpheli hakkında, "Silahla tehdit" suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, Murat Okuyucu'nun, "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. Okuyucu, 17 gün tutuklu kalmıştı.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
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