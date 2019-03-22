Son Dakika Haberleri: Baltaş: Liderlik, etkilemektir

Baltaş: Liderlik, etkilemektir

34 dakika önce

Prof. Dr. Acar Baltaş'la geçmişin üç lideriyle bugünün liderleri arasında köprü kurduğu yapıtını, yeni çalışmalarını, kütüphanesini ve hobilerini konuştuk. (Nermin Sayın)

Baltaş: Liderlik, etkilemektir, System.String[]
Prof. Dr. Acar Baltaş'la geçmişin üç lideriyle bugünün liderleri arasında köprü kurduğu yapıtını, yeni çalışmalarını, kütüphanesini ve hobilerini konuştuk. (Nermin Sayın)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:06 

Ekonomi
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