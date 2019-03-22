Baltaş: Liderlik, etkilemektir
34 dakika önce
Prof. Dr. Acar Baltaş'la geçmişin üç lideriyle bugünün liderleri arasında köprü kurduğu yapıtını, yeni çalışmalarını, kütüphanesini ve hobilerini konuştuk. (Nermin Sayın)
Prof. Dr. Acar Baltaş'la geçmişin üç lideriyle bugünün liderleri arasında köprü kurduğu yapıtını, yeni çalışmalarını, kütüphanesini ve hobilerini konuştuk. (Nermin Sayın)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:06
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