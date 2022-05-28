BALTAYLA ATM'LERE SALDIRAN ŞÜPHELİ ALKOLLÜ ÇIKTI - Son Dakika
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BALTAYLA ATM'LERE SALDIRAN ŞÜPHELİ ALKOLLÜ ÇIKTI

28.05.2022 00:15

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, elindeki baltayla 2 bankanın otomatik para çekme makinesi ile bir marketin camına zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, elindeki baltayla 2 bankanın otomatik para çekme makinesi ile bir marketin camına zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda elindeki baltayla dolaşarak çevresindekileri endişelendiren M.A.T., bir bankanın otomatik para çekme makinesine saldırdı. Balta darbeleriyle ATM'ye zarar veren şüpheli, ardından ikinci bir bankanın para çekme makinesinde de tahribata yol açtı. Dehşet saçan şüpheli bu kez elindeki balta ile bir süper marketin camına vurdu. 8 ATM monitörü ve klavyeleri ile süper marketin camına zarar veren şüpheli, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrolde şüpheli M.A.T.'nin 2.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BALTAYLA ATM'LERE SALDIRAN ŞÜPHELİ ALKOLLÜ ÇIKTI
BALTAYLA ATM'LERE SALDIRAN ŞÜPHELİ ALKOLLÜ ÇIKTI
BALTAYLA ATM'LERE SALDIRAN ŞÜPHELİ ALKOLLÜ ÇIKTI
BALTAYLA ATM'LERE SALDIRAN ŞÜPHELİ ALKOLLÜ ÇIKTI
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Kaynak: DHA

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