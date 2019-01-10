Son Dakika Haberleri: Baltayla Bahis Ofisini Soydu

Baltayla Bahis Ofisini Soydu

2 saat önce

Rusya'da baltalı soyguncu, bir bahis ofisini soydu.

Rusya'da baltalı soyguncu, bir bahis ofisini soydu.

Rusya'nın Kaluga bölgesine bağlı Maloyaroslavets şehrinde bir bahis ofisine elinde balta ve silah olan kar maskeli bir soyguncu girdi. Ofiste kimsenin olmadığı sırada içeriye giren soyguncu, ofisin bankosunda bulunan camı elindeki baltayla kırdı. Diğer elinde tuttuğu silahla ofiste çalışan kadını tehdit eden soyguncu, bankodan içeriye atlayarak kasaya yöneldi. Elindeki baltayı düşüren soyguncu, çalışan kadına silah doğrultmayı sürdürdü. Ofiste çalışan kadın, soyguncu camı kırdığı esnada yan odaya giderek telefonla ofisin diğer çalışanı Artur'u arayarak yardım istedi. Baltalı soyguncu elindeki silahı doğrulttuğu sırada paramparça olan bilgisayarın yazıcısından fırlayan kartuşu eline alan kadın, panikle kartuşu kendisine kalkan yaptı. Kasadan paraları alan şahıs, yine bankodan atlayarak kaçtı. Baltasını arkasında bırakan soyguncu, fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Soyguncunun elindeki tabancanın oyuncak olduğu, baltayı ofiste unuttuğu için direnmeden polise teslim olduğu öğrenildi. Soyguncu, tehdit, haneye baskın ve hırsızlık gibi birçok suçtan tutuklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

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