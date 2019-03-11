Baltayla Korku Salmıştı: Serbest Bırakıldı
1 saat önce
İzmir'de bindiği vapurda ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek "Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul'a gidecek" diyerek yolcuları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İzmir
'de bindiği vapurda ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek "Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul
'a gidecek" diyerek yolcuları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olay, İzmir'de sabah saatlerinde meydana geldi. Konak- Karşıyaka
seferini düzenleyen vapura Karşıyaka İskelesi'nden binen bir şahıs, ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek, "Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul'a gidecek" dedi. Bu sırada telefonla konuşan şahıs, telefonla konuştuğu kişiye de, "Bu vapuru oraya getirteceğim" dedi. Yolcular, olay karşısında korkuya kapılırken, vapur içerisinde yolcu olarak bulunan bir polis memuru ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler Konak İskelesi'ne geçti. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, baltayı da teslim etti. Daha sonra Anafartalar Polis
Merkezi'ne götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
(Nazmi Can Arslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:56 Kaynak: İHA
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