Baltayla öldürülmüştü, cinayet şüphelisi ahırda saklanırken yakalandı - Son Dakika
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Baltayla öldürülmüştü, cinayet şüphelisi ahırda saklanırken yakalandı

01.04.2022 21:58

Baltayla öldürülmüştü, cinayet şüphelisi ahırda saklanırken yakalandı İzmir'de baltayla öldürülen 58 yaşındaki adamın katil zanlısı yakalandı İzmir'in Urla ilçesinde, geçtiğimiz aylarda 58 yaşındaki Osman Küçük'ün baltayla öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde aranan cinayet...

Baltayla öldürülmüştü, cinayet şüphelisi ahırda saklanırken yakalandı

İzmir'de baltayla öldürülen 58 yaşındaki adamın katil zanlısı yakalandı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, geçtiğimiz aylarda 58 yaşındaki Osman Küçük'ün baltayla öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde aranan cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda polis tarafından yakalandı.

Olay, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana gelmişti. Vatandaşların ağır bir koku geldiği yönünde ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye intikal etti. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve bu nedenle öldüğü belirlendi.

Cinayet şüphelisi her yerde aranıyordu, ahırda yakalandı

Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmaya ilişkin polis ekipleri, Osman Küçük'ün arkadaşı Cafer İ.'yi her yerde aramaya başladı. Aylardır firari durumda olan cinayet şüphelisi Cafer İ.'nin adresini tespit eden polis, hemen harekete geçti. Cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cafer İ.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arkadaşıyla alkollüyken tartıştıklarını, bıçakla kendisine saldırdığını ve bunun üzerinde baltayla kendini savunduğunu iddia etti.

Cafer İ., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Osman Küçük, Cinayet, İzmir, Urla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baltayla öldürülmüştü, cinayet şüphelisi ahırda saklanırken yakalandı - Son Dakika


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