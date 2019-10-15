Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir markete girerek baltayla soygun yapmaya çalışan, kendisine engel olmak isteyen iş yeri sahibiyle çıkan boğuşma sırasında kaçan F.K. (20), yakalandı.

Olay, geçen hafta Perşembe günü gece saatlerinde, Darıca Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete giren F.K. (20), yanında getirdiği çantadan çıkardığı baltayı iş yeri sahibine doğru kaldırarak raftaki sigara ve kasadaki paraları çantaya doldurmasını istedi. Marketi kapatmak üzereyken karşılaştığı soyguncunun isteğini yerine getirmeyen işyeri sahibi, F.K.'ye müdahale etti. Boğuşmanın ardından F.K. marketten çıkarak kaçtı.