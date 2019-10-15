Son Dakika Haberleri: Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı
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Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir markete girerek baltayla soygun yapmaya çalışan, kendisine engel olmak isteyen iş yeri sahibiyle çıkan boğuşma sırasında kaçan F.K. (20), yakalandı.

Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir markete girerek baltayla soygun yapmaya çalışan, kendisine engel olmak isteyen iş yeri sahibiyle çıkan boğuşma sırasında kaçan F.K. (20), yakalandı.

Olay, geçen hafta Perşembe günü gece saatlerinde, Darıca Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete giren F.K. (20), yanında getirdiği çantadan çıkardığı baltayı iş yeri sahibine doğru kaldırarak raftaki sigara ve kasadaki paraları çantaya doldurmasını istedi. Marketi kapatmak üzereyken karşılaştığı soyguncunun isteğini yerine getirmeyen işyeri sahibi, F.K.'ye müdahale etti. Boğuşmanın ardından F.K. marketten çıkarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Eşkali belirlenen F.K., önceki gün Osmangazi Mahallesi'nde gezdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı.


Lokman Hekim, Osmangazi, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:40 Kaynak: DHA
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