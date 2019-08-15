Baltık bölgesinde gerginlik: Rus savunma bakanının uçağına NATO jeti yaklaştı
1 saat önce
Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu taşıyan özel uçağa yaklaşan NATO'ya ait bir jet, SU-27 tipi Rus savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı
Baltık Denizi
üzerinde Rusya
Savunma Bakanı Sergey Şoygu
'yu taşıyan özel uçağa yaklaşan NATO'ya ait bir jet, SU-27 tipi Rus savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı.
Savunma Bakanı'nın Kaliningrad
şehrine gittiği sırada yaşanan olayın görüntüleri Rus devlet televizyonu Russia-24 tarafından yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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