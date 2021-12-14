Baltık Denizi'nde 2 geminin çarpışmasıyla ilgili mürettebattan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Baltık Denizi'nin İsveç kıyılarında İngiliz ve Danimarka kargo gemilerinin çarpışmasıyla ilgili İngiliz gemisindeki mürettebattan 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsveç Kurtarma Servisinden (SYD) yapılan açıklamada, dün İngiliz kargo gemisinin Danimarka kargo gemisine çarptığı ve Danimarka gemisinin gövdesinde büyük delik açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Danimarka gemisindeki bir kişinin öldüğü, bir kişinin de henüz bulunamadığı aktarıldı.

Öte yandan İsveç polisinin yaptığı açıklamada, kazada alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı ağır ihmali bulunduğu belirtilen İngiliz gemisindeki mürettebattan İngiliz ve Hırvat vatandaşı iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Danimarkalı gemi şirketi HOJ A/S'den yapılan açıklamada ise 2 Danimarka vatandaşının kaza sonrası suya düştüğü bildirildi. Danimarka kargo gemisinin 55 metre, İngiliz gemisinin ise 90 metre olduğu bilgisi paylaşıldı.

İki gemi, 13 Aralık'ta Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki adası Bornholm ile İsveç'in güney Ystad şehri açıklarında çarpışmıştı.

İsveç Denizcilik İdaresi Sözcüsü Jonas Franzen, Danimarka gemisi Karin Hoej'in alabora olduğunu ve gemide iki kişinin bulunduğunu ifade etmişti.

Arama kurtarma çalışmalarına helikopterler ve 10 teknenin katıldığı kaydedilmişti.