Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nda elektrik kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nda elektrik kesildi

10.10.2022 12:36
Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nda elektrik kesildi

Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nda sabah saatlerinden beri elektrik kesintisi olduğu bildirildi.

Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nda sabah saatlerinden beri elektrik kesintisi olduğu bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarının yakınında bulunan Bornholm Adası'nda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Trefor El Net Ost Energi Şirketinden yapılan açıklamada, kesintinin sebebi konusunda spekülasyon yapılmak istenmediği, sorunun neden meydana geldiğinin araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kesintinin saat 08.00'de başladığı, öğleden sonra bütün Ada'ya elektrik verileceği kaydedildi.

İsveç'in güneyinde, Danimarka'ya ait 588 kilometrekarelik kayalık bir ada olan Bornholm'da yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Rusya Kuzey Akım için kendi incelemesini başlatacak Rusya Kuzey Akım için kendi incelemesini başlatacak
Kaynak: AA

Baltık Denizi, Danimarka, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nda elektrik kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:18:20. #1.11#
SON DAKİKA: Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nda elektrik kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement