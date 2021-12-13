Üye Girişi
Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı - Son Dakika

Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

13.12.2021 10:40
Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

Baltık Denizi'nde, İsveç kıyılarında iki kargo gemisinin çarpışması sonucu gemilerden birinin alabora olduğu bildirildi.

Baltık Denizi'nde, İsveç kıyılarında iki kargo gemisinin çarpışması sonucu gemilerden birinin alabora olduğu bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, İsveç Denizcilik İdaresi yaptığı açıklamada (SMA), iki geminin Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki adası Bornholm ile İsveç'in güney Ystad şehri açıkları arasında çarpıştığını belirtti.

SMA sözcüsü Jonas Franzen, Danimarka gemisi Karin Hoej'in alabora olduğunu ve gemide iki kişinin bulunduğunu aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarına helikopterler ve 10 teknenin katıldığı kaydedildi.

Baltık Denizi, Denizcilik, Danimarka, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı! 10:34 İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş 10:29 Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak 10:25 Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Einstein, 09:30 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! İstanbul'dan ürküten haber MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu 08:17 HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Son Dakika Haberleri
10:40 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!
10:33 İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
10:29 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den!
10:29 Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş
10:26 Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var
10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!
10:13 Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
10:09 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
10:00 Ünlü yorumcu Nihat Kahveci: Yumurta dayanınca mecbur oynarsınız
09:59 Son dakika: Altın güne rekorla başladı! Gram 800 liradan alıcı buluyor
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!         
10:41
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den!         
10:30
Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var         
10:27
Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı! Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!         
10:20
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 10:46:43. #1.13#
SON DAKİKA: Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement