STOCKHOLM - Baltık Denizi'nde NATO tatbikatına katılacak gemiler Stockholm'de - Son Dakika
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STOCKHOLM - Baltık Denizi'nde NATO tatbikatına katılacak gemiler Stockholm'de

04.06.2022 17:48

Baltık Denizi'ndeki en büyük askeri tatbikatlardan "Baltops 22"ye katılacak NATO'ya ait 40 savaş gemisi, İsveç'in başkenti Stockholm'de demir attı.

Baltık Denizi'ndeki en büyük askeri tatbikatlardan "Baltops 22"ye katılacak NATO'ya ait 40 savaş gemisi, İsveç'in başkenti Stockholm'de demir attı.

Tatbikat için Stockholm'de bulunan ABD savaş gemisi "USS Kearsarge"ı ziyaret eden İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile gemiyi gezdikten sonra basın toplantısı düzenledi.

"Baltops 22"nin yarın başlayacağını anımsatan Hultqvist, tatbikat başlamadan önce gemilerin ev sahibi İsveç'te toplandığını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın gelecek dönemde NATO tatbikatlarına katılacağını aktaran Hultqvist, "Son günlerde olup bitenlere yeni soğuk savaş ya da yeni bir demir perde diyebiliriz. Bunu otoriter devletlerle demokratik Avrupa arasındaki çatışma olarak da ele alabiliriz. Bugün Stockholm'de toplanan gemiler üzerinden NATO ülkeleri, bölgemizin güvenliğinin önemi hakkında sinyaller veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise İsveç'in NATO üyeliğinin askeri ve stratejik açıdan önemli olduğunu belirtti.

Milley, İsveç Kara Kuvvetlerinin tam istenen seviyede bulunmasa da yüksek sınıf hava kuvvetlerine, modern teknik ekipmana, güçlü donanmaya sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yer aldığı tatbikata İsveç ve Finlandiya da katılıyor

Donanmasının 500. yılını kutlayan İsveç'in ev sahipliği yapacağı tatbikata, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 NATO ülkesi katılacak. Katılımcı ülkeler arasında Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, İngiltere ve ABD yer alıyor.

1972'den bu yana her yıl yapılan tatbikat, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu nedeniyle daha çok dikkati çekiyor.

STOCKHOLM - Baltık Denizi'nde NATO tatbikatına katılacak gemiler Stockholm'de
STOCKHOLM - Baltık Denizi'nde NATO tatbikatına katılacak gemiler Stockholm'de
STOCKHOLM - Baltık Denizi'nde NATO tatbikatına katılacak gemiler Stockholm'de
STOCKHOLM - Baltık Denizi'nde NATO tatbikatına katılacak gemiler Stockholm'de

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Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel STOCKHOLM - Baltık Denizi'nde NATO tatbikatına katılacak gemiler Stockholm'de - Son Dakika

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