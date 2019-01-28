Son Dakika Haberleri: Baltık Denizi'nde Rus uçağı ABD uçağını önledi

Baltık Denizi'nde Rus uçağı ABD uçağını önledi

27 dakika önce

Rusya, Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait Poseidon P-8A anti-denizaltı uçağına önleme yaptı.

Baltık Denizi'nde Rus uçağı ABD uçağını önledi, System.String[]
Rusya, Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait Poseidon P-8A anti-denizaltı uçağına önleme yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:02 

Rusya Federasyonu, Baltık Denizi, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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