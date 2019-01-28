Baltık Denizi'nde Rus uçağı ABD uçağını önledi
27 dakika önce
Rusya, Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait Poseidon P-8A anti-denizaltı uçağına önleme yaptı.
Rusya, Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait Poseidon P-8A anti-denizaltı uçağına önleme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:02
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