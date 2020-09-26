Baltık-Karadeniz Ekonomik Forumu ile TTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Ukrayna'nın Khreson kentinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Baltık- Karadeniz Ekonomik Forumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen imza töreninde konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Baltık ülkelerinin Trabzon ve Türkiye ile işbirliği imkanları hakkında değerlendirmede bulundu.

Trabzon'un tarihi İpekyolu'ndan başlayarak ticaret tarihine değinen Hacısalihoğlu, "Trabzon uluslararası ticarete ve her alanda işbirliğine kapıları sonuna kadar açık bir şehirdir. Çünkü tarihimiz bize bir ticaret kenti olduğumuzu söyler." dedi.

Kentin uluslararası ulaşım ve transit ticaret koridorlarına bağlayacak projelerin de yürütüldüğünü vurgulayan Hacısalihoğlu, ayrıca turizm, eğitim, kültür ve sağlık alanlarında da Baltık ve Karadeniz ülkeleriyle işbirliği yapmayı istediklerini ifade etti.

7. Baltık-Karadeniz Ekonomik Forumu Başkan Vekili Volodymyr Makukha ise pandemi tedbirleri nedeniyle katılımcıların büyük kısmının video konferansla katkı sağladığını söyledi.

Bu yılki toplantının ana amacının pandemi nedeniyle Baltık ve Karadeniz ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Makukha, "Amacımız Baltık Denizi kıyısındaki Litvanya'nın Klaipeda limanından başlayan, Belarus ve Ukrayna üzerinden Karadeniz'e, Trabzon üzerinden Gürcistan ve Hazar Denizi kıyısındaki Bakü'ye ulaşacak çok yönlü bir işbirliği koridoru oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Litvanya eski Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Andrius Kubilus, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasyl Bodnar, Estonya Dışişleri Temsilcisi Alar Teras, Polonya eski Ekonomi Bakanı Jacek Piechota da görüşlerini açıkladı.

Konuşmaların ardından, Baltık-Karadeniz Ekonomik Forumu Başkanı Viktor Popov ve TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ikili işbirliğinin geliştirilmesi protokolüne imza attı.