Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "2019 yılında Kayseri'den Letonya'ya ihracatımız 1 milyon 250 bin dolar seviyelerinde, ithalatımız ise 100 bin dolar civarında. Kayseri'den 9 firma Letonya'ya ihracat yapıyor." dedi.

Büyüksimitci, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) çevirim için düzenlediği "Baltık Ülkeleri İş Fırsatları-Kayseri İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde, 2020 yılında Kayseri'nin 2,6 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların ihracat rekorunu kırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk bin ihracatçı firması arasında 17 Kayseri şirketi bulunduğunu aktaran Büyüksimitci, her geçen gün bu firmaların sayısını artırdıklarını, 2020 aralık ayı itibariyle bin 684 ihracatçı firma sayısına ulaştıklarını kaydetti.

Büyüksimitci, Kayseri'deki firmaların dünyanın 179 ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye'de iller sıralamasında kentin ihracatta 10. sırada yer aldığını dile getirdi.

Kayseri ile Letonya arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarına da değinen Büyüksimitci, "2019 yılında Kayseri'den Letonya'ya ihracatımız 1 milyon 250 bin dolar seviyelerinde, ithalatımız ise 100 bin dolar civarında. Kayseri'den 9 firma Letonya'ya ihracat yapıyor. İhracat ürünlerinde mobilya, tekstil, demir çelik başı çekiyor. Bu rakamlar iki ülke için de yeterli değil. Ticaret hacmimizi güçlendirmek için ciddi potansiyellere sahibiz. Letonya ile ticaretimizin artması için her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.