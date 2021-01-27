"Baltık Ülkeleri İş Fırsatları Letonya-Kayseri İş Dünyası ile Buluşma" etkinliği - Son Dakika

"Baltık Ülkeleri İş Fırsatları Letonya-Kayseri İş Dünyası ile Buluşma" etkinliği

27.01.2021 13:45

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Letonya ile Türkiye arasında 300 milyon dolara yakın ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, daha önce belirlenen yıllık 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Letonya ile Türkiye arasında 300 milyon dolara yakın ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, daha önce belirlenen yıllık 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

DEİK Türkiye-Letonya İş Konseyi tarafından çevrim içi düzenlenen "Baltık Ülkeleri İş Fırsatları Letonya- Kayseri İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde karşılıklı iş ve yatırım fırsatları konuşuldu.

Olpak, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Ahilik'in ve ticaretin merkezi Kayseri'nin değerli iş dünyası temsilcileriyle Letonya ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek üzere bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Letonya ile Türkiye arasında 300 milyon dolara yakın bir ticaret hacminin bulunduğunu dile getiren Olpak, bu tablonun yeterli olmadığını, daha önce belirlenen yıllık 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için daha çok gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Olpak, bu rakama erişmek ve iş birliğini artırmak için yapılabileceklere dair şu açıklamalarda bulundu:

"Kendimize en çok güvendiğimiz alanlardan Türk müteahhitlik sektöründe iş birlikleri yapabiliriz. Letonya'nın ihtiyacı olacak konut ve altyapı projelerinde, Türk müteahhitlerimiz yeni projeler üstlenebilir. Turizm sektöründeki iş birliğimiz de değerli. Türkiye, Letonyalı turistler tarafından en çok tercih edilen turizm ülkesi konumunda. Ayrıca sağlık turizmi konusunda da iş birliği yapmaya hazırız. Bilimsel araştırmalar ve bilişim teknolojileri, tıbbi malzeme ve ilaç üretimi, tıp teknolojileri, sağlık turizmi özellikle son dönemlerde iş birliği açısından önemi artan sektörler. Bu alanlarda da iş birliği değerlendirilebilir."

Nail Olpak, salgınla birlikte dijitalleşme, globalleşme ile yerelleşmenin birleşmesini, tek kaynağa bağlı kalmanın risklerini, lojistiğin önemini, ulaşılabilirliği daha çok konuşmaya başladıklarını belirterek, "İş dünyası temsilcisi olarak bizim bu süreçten aldığımız mesaj, 'tedarik zincirini' bozmadan üretimini sürdürebilenlerin bu dönemin kazananı olacağı." diye konuştu.

"İki ülke birbirini daha yakından tanımalı"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise, Türkiye ile Letonya ilişkilerinin geçmişinden bahsederek, bu ülkeden Türkiye'ye 2002-2019 yıllarında yapılan doğrudan yatırımların toplamının 91 milyon dolar olduğunu, aynı dönemde Türkiye'den Letonya'ya 76 milyon dolarlık yatırım yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin, Letonyalı turistler tarafından en çok tercih edilen turizm ülkesi konumunda olduğunu vurgulayan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"2019'da 86 bin 51 Leton turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Geçmişten bugüne ülkeler arasındaki ilişkilere bakıldığında Letonya ve Türkiye arasında güzide bir sürecin yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Bizlere düşen bu ilişkinin daha kuvvetlendirerek artırılmasıdır. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi adına herhangi bir sorun görmemekle birlikte, bu gelişimin sağlanabilmesi için ülkelerin birbirlerini daha yakından tanıması gerektiğini düşünmekteyiz."

"Letonya ile ilgili farkındalığın artırılması en büyük hedeflerimizden"

Programın moderatörü DEİK Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı Mustafa Necati Işık da DEİK çatısı altında Litvanya, Estonya ve Letonya iş konseyleri olarak ASKON desteğiyle farklı şehirlerdeki iş dünyası ile konseylerini buluşturmak için başlattıkları etkinlik serisini Kayseri ile sürdürdüklerini söyledi.

Işık, "Letonya'nın sunduğu ilgili sektörlere ilişkin fırsatlar ve yeni alanlar hakkında farkındalığın artırılması ve firmalarımızın bu gelişmelerden kazan-kazan prensibiyle fayda sağlayabilmesi en önemli hedefimizdir." dedi.

İkili ticaret hacminin ve bu ülkeye ihracatın 2021'den itibaren büyümeye devam edeceğini dile getiren Işık, "Toparlanma süreciyle beraber önemli fırsatlar yakalanacağını düşünüyorum. Farkındalığın ve ilginin artırılması bu noktada daha da önem kazanıyor. Toparlanma sürecinde çıkacak fırsatlar için hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kayseri 2020'de tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı"

Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi ise Türkiye üretimine ve ihracatına ciddi katkı sağlayan Kayseri'nin 11 milyar dolar GSYH'ye ve 4 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi.

Üç organize sanayi bölgesi, 16 sanayi sitesi ile 46 milyon metrekareden fazla planlı endüstri alanına sahip olduklarını dile getiren Büyüksimitçi, "2020'de Kayseri olarak 2,6 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik ve tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı listesi arasında 17 şirketimiz var. Her geçen gün sayımızı artırıyoruz." dedi.

Büyüksimitçi, 2020 Aralık itibarıyla 1.684 ihracatçı firma sayısına ulaştıklarını kaydederek, bu firmaların dünyanın 179 ülkesine ihracat gerçekleştirerek bölgeye ve ülkeye katma değer sağlamaya devam ettiğini anlattı.

Letonya ile Kayseri arasındaki ticaret hacminden bahseden Büyüksimitçi, bu ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İş Dünyası, Kayseri, Türkiye, Letonya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Baltık Ülkeleri İş Fırsatları Letonya-Kayseri İş Dünyası ile Buluşma' etkinliği - Son Dakika Ekonomi


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