Baltık Ülkeleri Ortak Hava Savunma Alımları Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Baltık Ülkeleri Ortak Hava Savunma Alımları Planlıyor

23.04.2022 10:19
Baltık Ülkeleri Ortak Hava Savunma Alımları Planlıyor

RİGA, 23 Nisan (Xinhua) -- Baltık devletleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın başbakanları Cuma günü Riga'da yaptıkları toplantının ardından, hava savunma yeteneklerini güçlendirmek için ortak satın alma programları düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

RİGA, 23 Nisan (Xinhua) -- Baltık devletleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın başbakanları Cuma günü Riga'da yaptıkları toplantının ardından, hava savunma yeteneklerini güçlendirmek için ortak satın alma programları düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, görüşmelerinin hava savunma sistemlerinin ortak satın alınması yoluyla savunma işbirliğinin güçlendirilmesine odaklandığını söyledi. Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, üç ülkenin halihazırda büyük bir topçu roketi projesinde işbirliği yaptığını hatırlatarak, gelecekte hava savunmasında da işbirliği yapabileceklerini ifade etti. Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de, üç ülkenin savunma harcamalarını artırma kararının, karşılıklı yarar sağlayan anlaşmalar istediklerinin kanıtı olduğunu söyledi. "Biz de ortak alımlara doğru adım atmaya hazırız" diyen Simonyte, bu tür alımları ayrı ayrı yapmanın daha maliyetli olacağına ve lojistik sorun yaratacağına dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Daha Fazla Kitap Okuma Çağrısı Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Daha Fazla Kitap Okuma Çağrısı Rusya, Letonya, Estonya ve Litvanya konsolosluklarını kapattı Rusya, Letonya, Estonya ve Litvanya konsolosluklarını kapattı

23 Nisan, Litvanya, Letonya, Estonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Baltık Ülkeleri Ortak Hava Savunma Alımları Planlıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:14 İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
10:06 Hadise merakları giderdi: Hamile değilim
10:02 Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı! Esila'nın ilk kararı: Güne şiirle başlanacak
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:25:27. #1.13#
SON DAKİKA: Baltık Ülkeleri Ortak Hava Savunma Alımları Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement