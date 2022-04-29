Baltık ülkeleri ve Polonya, NATO'nun kalıcı varlığını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika
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Baltık ülkeleri ve Polonya, NATO'nun kalıcı varlığını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı

29.04.2022 15:52
Baltık ülkeleri ve Polonya, NATO'nun kalıcı varlığını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı

Polonya ile Letonya, Estonya ve Litvanya'dan oluşan Baltık ülkeleri, NATO'nun bölgedeki kalıcı varlığının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Polonya ile Letonya, Estonya ve Litvanya'dan oluşan Baltık ülkeleri, NATO'nun bölgedeki kalıcı varlığının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yla başkent Riga'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, dışişleri bakanlarının, görüşmede bölgenin güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği ve Ukrayna'ya destek konularını ele aldığı bildirildi.

Bakanların, İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek haziran sonunda yapılacak NATO Zirvesi öncesinde transatlantik güvenliğin kilit konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"(Bakanlar) NATO kuvvetlerinin, ittifakın doğu kanadındaki kalıcı varlığını güçlendirme ve genişletme ihtiyacının altını çizdi. Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, bölgedeki güvenlik durumundaki mevcut değişikliklerin, NATO'nun caydırıcılık ve güvenlik politikasına yeniden odaklanmayı gerektirdiğini belirtti. Rinkevics, 'Rusya ve Belarus'tan gelebilecek herhangi bir tehdide direnmemizi ve topraklarımızın her karışını korumamızı sağlayacak NATO birliklerinin Baltık ülkeleri ve Polonya'da kalıcı olarak bulunmasını sağlamak istiyoruz.' dedi."

Enerji sektöründe daha fazla iş birliğine ilişkin anlaşma sağlandı

Açıklamada, bakanların ayrıca, Rus hidrokarbonlarından mümkün olan en kısa sürede bağımsızlığı sağlamak için enerji sektöründe daha fazla iş birliği üzerinde anlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanların, Rusya'nın askeri saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'ya yardımın en etkili yollarını ele aldığı belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanları, askeri teçhizat ve silah teslimatlarının devam ettirilmesi ve arttırılması gerektiği konusunda aynı fikirdeler." ifadesi kullanıldı.

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Litvanya, Estonya, Letonya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baltık ülkeleri ve Polonya, NATO'nun kalıcı varlığını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika


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