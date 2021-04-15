Baltık ülkelerinden ortak bildiriyle Ukrayna'ya destek - Son Dakika

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets Ukrayna'nın egemenliğine sarsılmaz desteklerini ifade etti.

Baltık ülkeleri dışişleri bakanları Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştükten sonra, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını artırması nedeniyle ortak bildiri yayımladı.

Bildiride Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırlarındaki egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz destek vurgulanırken, Ukrayna'nın Avrupa Atlantik yolundaki arzusunun desteklendiği belirtildi.

Ukrayna sınırlarında Rus askeri yığınağının artmasından rahatsız olunduğu belirtilen bildiride Rusya, provokasyonlarını durdurmaya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Viyana belgesi kapsamında şeffaf olmaya çağrıldı.

Ukrayna'nın krizin siyasi çözümüne olan bağlılığının takdir edildiği bildiride, tarafların savunma ve güvenlik gibi pek çok konuda ikili ve çoklu iş birliğini devam ettirmeye kararlı oldukları belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.