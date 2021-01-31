BALTOK konutlarında daire sahiplerine anahtarları teslim edildi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve desteğinde faaliyet gösteren BALTOK'un Yeni Karesi Konutları'nın ilk etabı tamamlanarak anahtarları törenle sahiplerine teslim edildi.

Yeni Karesi Konutları'nın 505 dairelik 10 blok konut ve bir blok ticari alandan oluşan ilk etap çalışmalarının yanı sıra içme suyu, yağmur suyu, doğal gaz, atık su hatları, elektrik ve internet altyapıları tamamlandı. Çevre düzenlemesi, sosyal alanlar ile yolların asfaltlama çalışmaları da yapıldı.

Konutların anahtar teslim törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ve konut sahipleri katıldı. Törene temsili olarak çağırılan 30 aileye anahtarları verildi.

Dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak, daireler incelendi.

Anahtar teslim töreninde konuklara hitap eden Yılmaz, Balıkesir'in 2014 yılında büyükşehir olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Balıkesir'de bayrak yarışı değişiyor. Bayrak teslim ediliyor ama devralınan projelerin hiçbiri yarım veya yarı yolda kalmıyor. Ben başta İl Başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanı arkadaşlarımıza ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu şehrimizde başlamış mega projenin belirli bir aksaklıktan sonra ortada kalmaması için şehir olarak gönlümüzü koyduk ve dedik ki bunu 31 Ocak tarihinde teslim edeceğiz. Bu süreç içinde doğal gaz, elektrik, internet gibi olmazsa olmaz acil ihtiyaçlarımızı bağlamak için emek harcayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projede arı gibi bir araya gelip bir işi nasıl beraber bitiririz, bunu gösterdik."