BALTOK'un yeni projesi için imzalar atıldı - Son Dakika
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BALTOK'un yeni projesi için imzalar atıldı

6 saat önce

Balıkesir Toplu Konut AŞ (BALTOK) tarafından 16 Aralık 2019'da gerçekleştirilen "Yeni Karesi Konutları 510 Adet Konut ve Ticari Blok İnşaatının Tamamlama Yapım İşi" ihalesini alan Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme imzalandı.

BALTOK'un yeni projesi için imzalar atıldı, System.String[]

Balıkesir Toplu Konut AŞ (BALTOK) tarafından 16 Aralık 2019'da gerçekleştirilen "Yeni Karesi Konutları 510 Adet Konut ve Ticari Blok İnşaatının Tamamlama Yapım İşi" ihalesini alan Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katılımıyla imzalanan sözleşme hakkında bilgi veren BALTOK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bahçavan, ihaleye giren 7 firmadan 6'sının teklif verdiğini söyledi.

Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu 74 milyon 900 bin lirayla açık ihaleyi kazanan Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme yaptıklarını belirten Bahçavan, "Bir hafta içinde firmaya yer teslimini yapacağız, 10 gün içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde başlayacak." dedi.

İhaleyi alan firmanın referanslarının da iyi olduğunu kaydeden Bahçavan, "Önümüzde 12 aylık termin süresi var. Bu zaman zarfında firma işi bitirecek. Kendileri, finansman noktasında bir sıkıntıları olmadığını söyleyerek işi daha önce de bitirebileceklerini söyledi. Bu konunun sonuçlanmasını bekleyen vatandaşlarımıza ve Balıkesir'imize hayırlı olsun. İnşallah ondan sonra da E ve F bloklar dediğimiz 600 konutluk yerlerin müjdesini önümüzdeki günlerde vereceğiz." diye konuştu.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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