BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim etti - Son Dakika
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BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim etti

31.01.2021 23:07
BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim etti

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan 505 daireden, Yeni Karesi Konutları 1'inci etabının yüzde 98'i tamamlandı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan 505 daireden, Yeni Karesi Konutları 1'inci etabının yüzde 98'i tamamlandı. Dairelerin anahtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren Balıkesir Toplu Konut A.Ş. (BALTOK) tarafından yapılan; 505 daire ve ticari alandan oluşan Yeni Karesi Konutları 1'inci etap çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 2018 yılında durdurulan inşaat çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından yeniden ihaleye çıkılarak başladı. 20 Ocak 2020'de yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından hızlı bir şekilde devam eden çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı. Daireler, Başkan Yücel Yılmaz'ın katıldığı törenle hak sahiplerie teslim edildi.

Balıkesir'in 2014 yılında Büyükşehir olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, "Balıkesir'de bayrak yarışı değişiyor. Bayrak teslim ediliyor ama devralınan projelerin hiç birisi yarım veya yarı yolda kalmıyor. Bu şehrimizde başlamış mega projenin belirli bir aksaklıktan sonra ortada kalmaması için şehir olarak gönlümüzü koyduk ve dedik ki; bunu 31 Ocak 2021 tarihinde teslim edeceğiz. Bu süreç içerisinde doğalgaz, elektrik, internet gibi olmazsa olmaz acil ihtiyaçlarımızı bağlamak için emek harcayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projede arı gibi bir araya gelip bir işi nasıl beraber bitiririz gösterdik" dedi. 34 DAİRE SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Toplamda 505 daire ve ticaret merkezinden oluşan Yeni Karesi Konutları projesinde A 1,2,3,4 bloklardaki dairelerin tamamı satılırken, B bloklarda kalan son 34 daire sahiplerini bekliyor. Brüt 96 metrekare 2+1 F tipi daireler 320 bin TL, brüt 117 metrekare 3+1 C tipi daireler 370 bin TL ile brüt 143 metrekare 3+1 E tipi daireler de 470 bin TL'den BALTOK satış ofislerinde alıcısını beliyor.


BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim etti
BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim etti
BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim etti
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Türk Lirası, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim etti - Son Dakika

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