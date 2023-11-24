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Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı - Son Dakika

Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı

Son günlerde balya balya para ile videolar çeken TikTok fenomen Reşit Bozdağ ve Kısmetse Olur eski yarışmacısı sevgilisi Melis Buse Betkayan, havalimanında gözaltına alındı.

24.11.2023 - 11:36,  Güncelleme: 11:47
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Yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, TikTok fenomeni evli sevgilisi Reşit Bozdağ ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Son günlerde sosyal medya hesabından balya balya parayla videolar çeken Bozdağ gözaltına alındı.

SEVGİLİSİYLE SIK SIK KARAKOLLUK OLMUŞTU

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, olaylı şekilde aşk yaşadığı Melis Buse Betkayan ile sık sık karakolluk olmuştu. Daha önce birçok kez birbirinden şikayetçi olan çiftten Bozdağ, Betkayan'ın kendisine daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle dün gözaltına alındı.

MELİS BUSE BETKAYAN: 3 GÜN YATIP ÇIKACAK

Sevgilisinin gözaltına alınmasıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Melis Buse Betkayan, Bozdağ hakkındaki kara para aklama iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Zamanında benimle ilgili uzaklaştırma kararı ve konuşma yasağı vardı. Bana yakınlaştığı ve yasağı olmasına rağmen hakaret ettiği için gözaltına alındı. 3 gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum" ifadelerini kullandı.

PARALARLA VİDEO ÇEKMİŞTİ

TikTok'ta yaptığı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, geçtiğimiz ay "O iş tamam" notuyla bir çanta dolu parayla video çekmişti.

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Son Dakika Sosyal Medya Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı - Son Dakika
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