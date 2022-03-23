Balya Belediyesi'nden Büyükşehir'in ekmek büfesine izin çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Balya Belediyesi'nden Büyükşehir'in ekmek büfesine izin çıkmadı

23.03.2022 19:23
Balya Belediyesi'nden Büyükşehir'in ekmek büfesine izin çıkmadı

BALIKESİR'de Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Fırıntaş, Balya ilçesine ekmek satış büfesi koymak istedi.

BALIKESİR'de Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Fırıntaş, Balya ilçesine ekmek satış büfesi koymak istedi. Balya Belediyesi ise ilçedeki yerel fırıncı esnafının korunması amacıyla Fırıntaş ekmek büfesi açılmasına izin vermedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Fırıntaş, ürettiği ekmekleri il merkezi ve ilçelere konulan büfeler aracılığıyla müşterilere ulaştırıyor. Balya ilçesine de ekmek satış büfesi koymak için yer gösterilmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi'ne, Balya Belediyesi izin vermedi. İlçede 2 ekmek fırını bulunduğunu ve nüfusa göre bu fırınların yeterli olduğunu belirten Başkan Orhan Gaga, yerel fırınların korunması amacıyla ilçede Fırıntaş ekmek büfesi açılmasının uygun görülmediğini kaydetti.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ise ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnafını ekonomik açıdan mağdur edeceği gerekçesiyle mevcut Fırıntaş ekmek büfesinin kaldırılmasını istedi.Fırıntaş'ın özel sektör ile rekabet eden kuruluş olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, "Susurluk ve Balya ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin sağlıklı, ucuz ekmek ve ramazan pidesi erişimini engellemeye teşebbüs eden bu iki belediye başkanı nasıl bir zihniyete sahip olduklarını ve kime hizmet ettiklerini halkın belediye başkanı olmadıklarını ispat etmişlerdir. İlçelerde yaşan hemşerilerimiz Fırıntaş'ın ekmek ve pidelerine ulaşma hakkını engellemeyi bu güne kadar hiçbir ilçe belediye başkanı aklına bile getirmemiş, aksine Fırıntaş'tan ilçesine büfe açmasını talep etmişlerdir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından şu anda 300 gram ekmek 3 liradan satışa sunulurken, il genelinde ise 210 gram ekmek 3 TL'den satılıyor. Fırıntaş büfelerinde geçen yıl ramazan ayı boyunca 375 gram pide 1,5 liradan satılmıştı. Bu yıl pide fiyatı ise henüz belirlenmedi.


Balya Belediyesi'nden Büyükşehir'in ekmek büfesine izin çıkmadı
YORUMLAR
500
Balıkesir siyasetinde pide tartışması Balıkesir siyasetinde pide tartışması Edremit Körfezine ulaşımı rahatlacak çalışma başlıyor Edremit Körfezine ulaşımı rahatlacak çalışma başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Susurluk, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balya Belediyesi'nden Büyükşehir'in ekmek büfesine izin çıkmadı - Son Dakika


Son Dakika
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 19:32:47. #1.11#
SON DAKİKA: Balya Belediyesi'nden Büyükşehir'in ekmek büfesine izin çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement