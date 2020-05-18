Balya'da haberleşme kablolarını kesip çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Balya ilçesinde haberleşme nakil kablosu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı Kadıköy Mahallesi'nde 180 metre kablonun kesilerek çalınması üzerine Balya Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timlerinden (OYİT) özel ekip oluşturuldu.
Ekip, bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlıları tespit etti.
Gönen ilçesinde gözaltına alınan şüpheliler T.Ç. ve M.T'nin işlemleri sürüyor.