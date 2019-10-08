Son Dakika Haberleri: Balya'da hasta nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Balya'da hasta nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Balya'da hasta nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Balya ilçesinde hasta nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Balya'da hasta nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Balya ilçesinde hasta nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Halil Haney idaresindeki 35 KB 2015 plakalı otomobil, Çakallar Mahallesi mevkisinde Ferhat Torun'un kullandığı 34 DE 5314 plakalı hasta nakil aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Haney ve Torun ile ile otomobilde bulunan Yahya Kızıl, İsmet Aydın, Bülent Kuzu ve Mevlüt Alkır,yaralandı.

Balya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir, Balya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:29 Kaynak: AA
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