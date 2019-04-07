Balya'da Kral Mezarında Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı
1 saat önce
Balya'da jandarma ekipleri Kral Mezarı mevkisinde kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Balya
'da jandarma ekipleri Kral Mezarı mevkisinde kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler Balya ilçesi Yarışalan mahallesi Kral Mezarlığı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede yapılan kontrol esnasında ormanlık alan içerisinde; V.Y., Ö.E., S.Ö., R.D., R.G., O.Ç. ve S.Y. bol miktarda muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri kazı yapılan alanda yaptıkları araştırmada şahısları 2,67 x 2,16 metre genişliğinde ve 9 metre derinliğinde çukur kazmak suretiyle define aradıkları tespit etti. Yakalanan V .Y., Ö.E., S.Ö., R.D., R.G., O.Ç. ve S.Y. gözaltına alınarak, çıkarıldıkları adli makamlarca "Adli Kontrol ve Yurtdışı Çıkış Yasağı Kararı" ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:44 Kaynak: İHA
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