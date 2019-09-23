Son Dakika Haberleri: Balya'da pilav ve aşure hayrı düzenlendi
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Balya'da pilav ve aşure hayrı düzenlendi

2 saat önce

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Koyuneri Ortaokulu'nda 3'ncüsü düzenlenen geleneksel aşure ve pilav hayrı büyük ilgi gördü.

Balya'da pilav ve aşure hayrı düzenlendi, System.String[]

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Koyuneri Ortaokulu'nda 3'ncüsü düzenlenen geleneksel aşure ve pilav hayrı büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Gülay Dönmez'in öncülüğünde, mahalle muhtarı Yusuf Özmen, öğretmen ve öğrenci velilerinin katkıları ile düzenlenen hayırda çok sayıda vatandaşa pilav ve aşure ikramı yapıldı


Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, bazı okul müdürleri ile Koyuneri halkı ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı. Okul Müdürü Gülay Dönmez ve emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, "Böyle etkinliklerin geleneksel hale getirilmesinin, hem öğrencilerin kültürümüzü benimsemesi hem de okul-veli işbirliğinin arttırılması açısından önemi büyüktür. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.


Etkinliğe katılan veliler de, böyle bir etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını söylediler. - BALIKESİR

Okul Müdürü, Balıkesir, Balya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
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