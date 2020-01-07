Balya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Balya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

6 saat önce

Balıkesir'in Balya ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Balya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

Balıkesir'in Balya ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Balya'da taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balya ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden Çamucu, Farsak, Çamavşar, Dörtyol, Yaylacık, Bengiler kırsal mahallerinde taşıma ile ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilerimiz için 07.01.2020 Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Dörtyol, Balya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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