Balya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Balıkesir'in Balya ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Balya'da taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balya ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden Çamucu, Farsak, Çamavşar, Dörtyol, Yaylacık, Bengiler kırsal mahallerinde taşıma ile ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilerimiz için 07.01.2020 Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR