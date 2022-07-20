Sultanköy merasında biçilen buğday tarlalarında balya makinesi ile saman bağlandığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın diğer tarlalardaki anıza da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Marmara Ereğlisi ve Çorlu itfaiye istasyon ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım 100 dönüm anız ile saman balyalarını küle çevirdi - Son Dakika

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