Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım tarlayı küle çevirdi - Son Dakika

Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım tarlayı küle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında sapların bağlandığı sırada balya makinesi alev aldı. Çıkan yangın sonucu 100 balya saman küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Pirinçeşme Mahallesi Küçükçeşme mevkiinde Salim Erdoğan'a ait 10 dönüm biçilmiş buğday tarlasında sap bağlandığı sırada yangın çıktı. Balya makinesinde meydana gelen kızışma nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında, 100 adet bağlanmış saman balyası küle döndü.

Olayın ardından balya makinesinin tamire götürüldüğünü ifade eden Pirinçeşme Mahallesi Muhtarı Şenol Uysal, itfaiyenin yanı sıra yardıma gelen maden ocağı araçlarıyla kısa sürede müdahale edilmesi sayesinde diğer tarlalara sıçramadan yangının engellendiğini ifade etti.