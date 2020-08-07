Balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu - Son Dakika

Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı, AA muhabirine, tarlada çalıştığı sırada kendisine yangınla ilgili telefon geldiğini belirterek, "İlk önce müdahaleyi köylülerle yaptık. Traktörle yangının dağılmasını önledik. Sonra itfaiye geldi." dedi.

Büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin çabasıyla yangın söndürüldü.

Hacımuharrem köyü Geriş Mahallesi'nde tarlada çalışan bir çiftçinin balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, anızı tutuşturdu.

Kastamonu 'da balya makinesinden çıkan kıvılcımların anızı tutuşturması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 21:02

Kaynak: AA

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