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BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI - Son Dakika

BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI

12.07.2021 18:49

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde motor kısmından alev alan saman balyası yüklü kamyon yandı.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde motor kısmından alev alan saman balyası yüklü kamyon yandı. Olay, öğle saatlerinde Hayrabolu'nun Emirkayup Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ertaş'a ait 16 EGB 39 plakalı zaman balyası yüklü kamyon motor kısmından çıkan kıvılcımdan alev aldı. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, çevrede bulunanlar söndürmeye çalıştı. Haber verilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kamyon ve balyalar küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI
BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI
BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI
BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI - Son Dakika


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