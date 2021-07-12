BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde motor kısmından alev alan saman balyası yüklü kamyon yandı. Olay, öğle saatlerinde Hayrabolu'nun Emirkayup Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ertaş'a ait 16 EGB 39 plakalı zaman balyası yüklü kamyon motor kısmından çıkan kıvılcımdan alev aldı. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, çevrede bulunanlar söndürmeye çalıştı. Haber verilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kamyon ve balyalar küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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