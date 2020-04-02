Balyalı kadınlar sağlıkçılar için maske dikiyor - Son Dakika

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Balyalı kadınlar sağlıkçılar için maske dikiyor
6 saat önce
Balıkesir'in Balya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında bir araya gelen kadınlar maske dikmeye başladı.
Balıkesir'in Balya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında bir araya gelen kadınlar maske dikmeye başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balya Belediyesi, Balya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan atölyede, 20'ye yakın Balyalı kadın, başta sağlıkçılar için ilçede ihtiyaç duyan kurumlara maske dikmeye başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Orhan Gaga, "Bu çalışmaya emek veren destek olan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:16 Kaynak: AA
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