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Balyanoz Sahil Parkı gece bir başka güzel olacak - Son Dakika

Balyanoz Sahil Parkı gece bir başka güzel olacak

19.11.2021 09:50
Balyanoz Sahil Parkı gece bir başka güzel olacak

Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakasının yeni cazibe merkezlerinden olacak Darıca Balyanoz Koyu Parkı, yeni aydınlatma sistemiyle gece bir başka güzel

Kocaeli'nin ve İstanbul Anadolu Yakası'nın yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Birçok imalatı bitirilen sahil parkının aydınlatma işleri de tamamlandı. Aydınlatma direklerinden süzülen ışıklarla Balyanoz Koyuna ayrı bir güzellik katan sahil parkı, yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.

TENİS KORTU, OTOPARK, OYUN GRUPLARI

Bayramoğlu Sahil Parkı'nın hemen yanında inşa edilen Balyanoz Sahil Parkı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, tenis kortunun boya ve tel çit işlerini önümüzdeki günlerde bitirecek. İçerisinde mescit, tuvalet ve deponun bulunduğu binanın inşası tamamlandı. Sahil parkına gelecek vatandaşların araçlarını park edeceği iki otoparkın da asfalt serimi ve bordür imalatları gerçekleştirildi. Yeşil alanlarda çimlendirme için tohum serpme yapan Büyükşehir ekipleri, çocuk oyun gruplarını kurdu. Spor aletlerinin ise montaj işleri önümüzdeki günlerde devam edecek. Sahilde kurulan iskelelerin ahşap zemin kaplamaları bitirildi ve korkuluk montajları yapılıyor.

BASKETBOL SAHASI, BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekânlar inşa edilecek. Balyanoz Koyu'ndaki sahil parkı, vatandaşların yeni yaşam alanı olacak.

DARICA'YA ÖNEMLİ YATIRIM

Kocaeli'nin cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca'ya önemli bir yatırımı daha gerçekleştiriyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın iyi vakit geçirebileceği Balyanoz Koyu'nda inşa edilen sahil parkı, bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak.

Balyanoz Sahil Parkı gece bir başka güzel olacak

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Balyanoz Sahil Parkı gece bir başka güzel olacak - Son Dakika


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