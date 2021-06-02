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"Balyoz'da kumpas" davasında Mehmet Baransu'nun 45 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

"Balyoz'da kumpas" davasında Mehmet Baransu'nun 45 yıla kadar hapsi istendi

02.06.2021 16:14

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile 5 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaaya göre; Mehmet Baransu hakkında 25 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 34. duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davanın müdahillerinden Suat Aytın ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılmasına karar verilmesini istedi. Mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Baransu hakkında, daha önce FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyet kararı verildiğinden, bu suç yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

24 YILDAN 45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Esas hakkındaki mütalaada, Baransu'nun zincirleme şekilde "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplamda, 24 yıldan 45 yıla kadar hapsi istendi.

BARANSU, SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Mütalaada, sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Söz alan sanık Baransu, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Duruşma, sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla sürüyor.

Balyoz'da kumpas davasında Mehmet Baransu'nun 45 yıla kadar hapsi istendi
Balyoz'da kumpas davasında Mehmet Baransu'nun 45 yıla kadar hapsi istendi

Mehmet Baransu, Tuncay Opçin, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Balyoz'da kumpas' davasında Mehmet Baransu'nun 45 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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