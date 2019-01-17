Balyoz Davası Eski Hakimi Ali Efendi Peksak, Yargılandığı Davada Fetö Üyeliğinden 12 Yıl Hapis...
1 saat önce
IHAAW120021-ASA/17-01-2019- Balyoz davası eski hakimi Ali Efendi Peksak, yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW120021-ASA/17-01-2019
- Balyoz davası eski hakimi Ali Efendi Peksak
, yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 17.01.2019 12: 00: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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