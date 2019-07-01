Son Dakika Haberleri: 'Balyoz davası' hakimine hapis cezası
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'Balyoz davası' hakimine hapis cezası

35 dakika önce

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

'Balyoz davası' hakimine hapis cezası, System.String[]
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:23 
Ömer Diken, Ekonomi
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