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Son dakika haberi: Balyoz davasında 7 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz talebi - Son Dakika

Son dakika haberi: Balyoz davasında 7 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz talebi

28.06.2021 16:35
Son dakika haberi: Balyoz davasında 7 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz talebi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Balyoz Davası'nda beraat eden 237 sanıktan 7'sinin beraatinin bozulmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na beraat kararına itiraz edilmesi talebiyle dilekçe sunuldu.

Balyoz Davası'nda beraat eden 237 sanıktan 7'sinin beraatinin bozulmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na beraat kararına itiraz edilmesi talebiyle dilekçe sunuldu.

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda yargılanan 237 kişi beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 sanık yönünden verilen beraat kararına itiraz etmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç hakkındaki beraat kararının bozulmasına hükmetti.

Sanıklardan Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak kaldırılan beraat kararına itiraz edilmesini talep etti.

Dilekçede, "Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 14 Haziran 2021 tarihli kararında, kamuoyunda "Balyoz Davası" olarak bilinen komplo davaya ilişkin İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararları hakkında, müvekkil Çetin Doğan ve diğer 6 sanık yönünden 'hukuken hatalı' ve 'maddi karşılığı olmayan' gerekçelerle bozma kararı vermiştir" denildi.

BERAATİN BOZULMASINA İLİŞKİN İTİRAZ TALEBİ

Balyoz Davası'nın FETÖ tarafından tertip ve icra ettiğinin tespit edildiğinin belirtildiği dilekçede, "Söz konusu karar, açıkça 'hukuka' ve 'maddi gerçeklere' aykırı olup, yalnızca 7 sanık yönünden verilmiş olan bozma kararı dosya kapsamındaki deliller ile hiçbir şekilde örtüşmediğinden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, CMK'nın 308. maddesi kapsamında ilgili karara itiraz edilmesini talep etmek gerekmiştir" ifadelerine yer verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, Çetin Doğan hakkındaki beraat kararının bozulmasına ilişkin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda bulunulması talep edildi.

"EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Dilekçede, 'Balyoz Harekat Planı' isimli dijital dokümanın sahte olduğunun sabit olduğu kaydedilirken, aynı delillerle suçlanan, aynı delillerle cezalandırılmalarına karar verilen ve aynı delillerle haklarında beraat kararı verilen tüm sanıklardan sadece 7'si yönünden kararın temyiz edilmesinin objektif hukuka uygun bir yaklaşım olmadığı, eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. İtiraz talepli dilekçenin ardından Yargıtay'ın kararı bekleniyor.

-İHA-

Son dakika haberi: Balyoz davasında 7 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Balyoz Davası, Cumhuriyet, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Balyoz davasında 7 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz talebi - Son Dakika


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